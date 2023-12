PADOVA - Si è liberata, anche se solo temporaneamente, del suo incubo. Cinque anni di appostamenti, pedinamenti, minacce e molestie che ha voluto raccontare in un libro. Federica Fassina, 45enne agente di moda, pubblica in questi giorni “Una storia di stalking. Chi ero, chi sono, chi diventerò”. «Un’idea nata quasi per caso - esordisce Federica - la solitudine mi ha spinta a prendere degli appunti che ho poi riordinato. Ho scelto di stamparne solo cento copie che saranno vendute attraverso le mie conoscenze. L’intero ricavato andrà in beneficenza allo Iov». Federica ha scelto di rendere pubblica la sua drammatica esperienza per poter essere utile ad altre donne. «Metto a disposizione il mio indirizzo mail federica.jackhope@gmail.com per chiunque voglia contattarmi. Spero possa contribuire a salvare qualche vita. Ne approfitto per ringraziare i poliziotti della Divisione Anticrimine della questura».