PADOVA - Che cosa c'è di più "territoriale" del cibo, dell'accoglienza, del vino, di quello che viene riassunto nel moderno termine inglese di "agrifood"? È l'espressione più autentica del "locale", delle capacità peculiari di una terra e di un popolo di offrire in un "assaggio" di secoli di evoluzione culturale, tecnologica, umana. Eppure oggi non c'è nulla di più "globale" dell'agrifood: qualunque cibo, qualunque vino viaggia ovunque nel mondo e da tutto il mondo vengono in Veneto a gustare l'accoglienza che questa terra sa offrire. Per fare il punto sulla complessa ricerca dell'equilibrio tra territorialità e globalizzazione in questo settore fondamentale anche per il peso economico che ha acquisito, Il Gazzettino in collaborazione con Confindustria Veneto Est e Banco BPM ha organizzato per martedì 14 maggio con inizio alle 17.30, nella Sala Rossini dello storico caffè Pedrocchi di Padova, il primo di una serie di eventi dal titolo "Il Veneto che produce".

Si comincia martedì con l'agrifood, settore in cui il Veneto offre eccellenze note in tutto il mondo e nicchie di produzione che avrebbero tutti i crismi per ampliare i loro mercati. L'obiettivo è dare voce alle potenzialità, ai problemi, alle soluzioni utili a rendere centrali le necessità di aziende e produttori. Il focus si articolerà tra innovazione tecnologica e rivoluzione "verde", l'accesso al credito, le esigenze del mercato del lavoro, le trasformazioni del paesaggio rurale e lo sbocco dell'agricoltura 4.0, i problemi della logistica e le norme italiane e comunitarie. Per aiutarci a intercettare i trend del futuro e individuare ostacoli e soluzioni, Il Gazzettino ha chiamato alcuni esperti e protagonisti del Veneto che produce e che contribuisce in maniera decisiva al lustro del Made in Italy. Il direttore Roberto Papetti e il caporedattore Ario Gervasutti dialogheranno e si confronteranno sulla forza dello Smart Agrifood con il presidente di Confindustria Veneto Est e vicepresidente nazionale Leopoldo Destro, e con il responsabile della Direzione Territoriale Verona e Nordest di Banco BPM, Alberto Melotti. Seguirà un'intervista a Marina Montedoro, Direttrice di Coldiretti e presidente della Fondazione Unesco Colline del Prosecco. Nel panel sulla ricerca e la formazione porteranno il loro contributo due docenti, la prof.ssa Damiana Tervilli direttore dell'ITS Academy agroalimentare Veneto e il prof. Gianni Barcaccia, direttore del dipartimento di Agronomia dell'Università di Padova. Le conclusioni saranno raccolte da due nomi di rilievo del mondo Agrifood veneto: l'enologo e produttore Fausto Maculan e il patron del celebre Harry's bar di Venezia Arrigo Cipriani. L'evento sarà trasmesso in diretta streaming sul sito www.gazzettino.it.