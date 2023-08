ROVIGO - Agosto, cassonetto mio non ti conosco. In questi giorni di estate inoltrata, con il caldo tornato a farla da padrone, resta sempre caldo il tema rifiuti. O, per meglio dire, quello dell'educazione di certi soggetti che abbandonano qua e là i propri rifiuti. Come è successo in Area Tosi, dove a cavallo di ferragosto in più d'uno, a giudicare dal numero di sacchi e sacchetti, hanno deciso di trasformare le aree centrali della zona artigianale in una vera e propria discarica, abbandonando di tutto. A occhio sembra trattarsi di persone che non hanno la tesserina per poter conferire i rifiuti nei cassonetti, e sul perché non ce l'abbiano ci sarebbe da indagare, o persone che pensano di risparmiare sul costo della Tarip. Perché, con la nuova tariffa più rifiuti indifferenziati vengono prodotti, più si paga. Sempre che si rispettino le regole o non si preferisca, invece, abbandonare tutto dove capita, lontano da occhi indiscreti. Un effetto collaterale ampiamente prevedibile e previsto, al quale però bisogna mettere un freno con decisione per evitare che al calo delle cifre ufficiali del peso dei rifiuti indifferenziati, quindi con un aumento in percentuale della differenziata, corrisponda un territorio trasformato in una grande pattumiera diffusa.