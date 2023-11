Una dozzina di accorpamenti e almeno sette aggiornamenti della programmazione dell'offerta formativa. È questo il piano regionale della razionalizzazione della rete scolastica regionale che l'assessore Alessia Rosolen ha illustrato ieri alle organizzazioni sindacali. Accorpamenti e rivisitazione dei piani formativi sono legati al calo demografico - ha più volte riferito l'assessore all'Istruzione - che di fatto sta "svuotando" le scuole. Da qui l'esigenza di un piano che razionalizzi le autonomie scolastiche che non sono più razionali rispetto alle esigenze. Il piano andrà in giunta per l'approvazione definitiva venerdì prossimo.