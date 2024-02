PADOVA - Quel placcaggio all’arbitro donna, potrebbe costargli una condanna a tre anni di reclusione. È la pena chiesta dal pubblico ministero Maria D’Arpa, al giudice del Tribunale monocratico di Padova, per l’ex giocatore di rugby italo-argentino Bruno Andres Doglioli alla sbarra per il reato di lesioni e già radiato dalla Fir. Difeso dall’avvocato Alberto Berardi, dovrà aspettare il 21 marzo per la lettura della sentenza.