TREVISO - Il dato fa tremare i polsi: oltre tredicimila auto in giro non in regola, più della metà senza assicurazione e settemila senza revisione. E solo a Treviso capoluogo. Questo il risultato di un monitoraggio fatto dalla Polizia locale trevigiana per sette giorni filati. Il comandante trevigiano Andrea Gallo meditava da settimane su un fenomeno dato in allarmante crescita: l’aumento di mezzi privi di copertura assicurativa. E lo dimostravano dei segnali eloquenti come le 30 auto sequestrate dal primo al 30 novembre, in tutto il territorio comunale, perché trovate senza assicurazione. Quindi ha chiesto ai suoi tecnici di controllare le auto in entrata e in uscita dalla città attraverso i targasystem con la sola esclusione della tangenziale. E dal 21 al 28 novembre gli occhi elettronici hanno scrutato ogni singola targa dei mezzi in ingresso e in uscita durante il giorno. Risultato: un quadro a tinte fosche.