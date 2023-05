VENEZIA - A distanza di tre mesi, Azienda Zero ci riprova. Dal momento che continua la grave carenza di medici d’Emergenza-urgenza, ieri è stato bandito un nuovo concorso per la ricerca di 145 camici bianchi in Veneto, malgrado con l’ultima selezione a febbraio ne fossero stati trovati solo 37 a fronte di 154 richieste. Questa volta, però, le maglie saranno più larghe: a candidarsi potranno essere anche i dottori privi di specializzazione, purché nell’ultimo decennio abbiano accumulato esperienze da precari in Pronto soccorso per un totale di almeno tre anni.