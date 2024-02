Penalizzati perché troppo bravi. Succede a una quarantina di Comuni del Veneto, da Conegliano a Portogruaro. E a tre Province: Rovigo, Treviso, Vicenza. La loro colpa: avere rispettato i termini previsti per l’ultimazione dei lavori di edilizia scolastica finanziati con mutui Bei. Troppo bravi. E infatti loro non avranno i soldi delle cosiddette economie di gara, soldi che invece andranno ai Comuni che non hanno terminato i lavori entro i termini. Non sono bruscolini: complessivamente in Veneto sono quasi 10 milioni di euro, per la precisione 9.842.337,50. «Una beffa», dice Carlo Rapicavoli, direttore dell’Anci (Comuni) e segretario dell’Upi (Province) del Veneto. Che rincara: «È una questione fondamentale di rispetto delle regole nei rapporti tra istituzioni, di parità di trattamento e, se non altro, di evitare penalizzazioni per quegli enti che hanno rispettato termini e modalità imposti dalle norme. Ed è quanto ci si attende dal ministero».

