PORTO TOLLE (ROVIGO) - Palazzo Celio ieri ha ospitato un momento importante per il comparto ittico del Delta del Po. L’assessore regionale alla pesca Cristiano Corazzari ed il presidente della Provincia, Enrico Ferrarese hanno siglato l’accordo Regione-Provincia denominato: “Azioni integrate per la conservazione del patrimonio ittico e faunistico autoctono e dell’ambiente naturale o per lo sviluppo delle attività economiche connesse al prelievo professionale delle risorse alieutiche e alle attività di molluschicoltura negli scanni e lidi dell’Adriatico, dalla Foce del Po di Goro alla Bocca del Po di Maistra”.