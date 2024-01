TREVISO - «Sinceramente faccio fatica a immaginare quale atto possano impugnare, oggi, davanti al Tar». Andrea De Checchi, assessore all’Urbanistica, non nasconde la sua sorprese nel leggere l’intenzione di alcuni residenti, appoggiati dal centrosinistra, di presentare un esposto al Tribunale amministrativo contro il progetto del park interrato in piazza Vittoria. «L’unico atto disponibile è la delibera di giunta con cui si dà mandato agli uffici di predisporre la convenzione che è un semplice atto organizzativo e d’indirizzo, poi c’è il project financing che risale a 20 anni fa, quindi con termini abbondantemente scaduti. Ma non mi voglio addentrare in questioni tecniche e giuridiche, immagino che ci siano dei colleghi avvocati al lavoro ed è giusto che approfondiscano tutto quello che ritengono opportuno. Ma resto dell’idea che non abbia senso usate i tribunali per forzare politicamente decisioni prese dai cittadini attraverso il voto».