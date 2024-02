SACILE - Chiede di potersi sottoporre a una visita per un neo sospetto e si sente fissare l'appuntamento per i primi di marzo del 2028. Accade a Milva, una donna di Sacile in pensione da qualche anno, che, dopo la visita dal medico di famiglia, per quel neo si è vista preparare la prescrizione per la mappatura. Al momento non è un problema, ma potrebbe degenerare in qualcosa di serio e quindi meglio correre ai ripari.