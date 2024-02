MIRANO - Commerciante miranese assolto in appello dopo le accuse di violazione dei doveri di assistenza ai figli. Finisce bene la vicenda di un commerciante di Mirano accusato dalla ex moglie di non aver prestato le cure necessarie ai figli minori. La storia inizia nel 2016 quando marito e moglie con due figli decidono di separarsi e concordano una somma che il padre avrebbe dovuto versare per il mantenimento dei due minori.