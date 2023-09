PADOVA - Il piano di accoglienza all'aeroporto è ufficialmente decollato. L'Allegri è blindato e l'operazione è gestita dalla prefettura con totale riservatezza, ma da ciò che trapela 20 richiedenti asilo sono già stati accolti negli ultimi giorni per poi essere trasferiti altrove. Attualmente sono ospitati 23 migranti arrivati nelle scorse ore. Altre 24 persone sono attese per lunedì e nell'arco della settimana i nuovi arrivi totali dovrebbero toccare quota 40. Viene utilizzata una palazzina vuota allestita con le brandine dalle Croce Rossa. Non sono state fornite informazioni ufficiali sui numeri dei richiedenti asilo già accolti e sul piano per la gestione dell'emergenza, quindi le uniche notizie sono quelle che rimbalzano vorticosamente di chat in chat tra sindaci e addetti delle cooperative. Intanto ieri la prefettura ha comunicato agli addetti ai lavori la proroga del servizio di accoglienza alla palestra di Feriole di Selvazzano per un'altra settimana, fino a venerdì 22 settembre. A Padova la Croce Rossa si è occupata di effettuare le visite mediche. Pare che dalla Sicilia fossero stati segnalati alcuni casi di scabbia e di presenza di pidocchi ma l'elevato numero di sbarchi non consente uno screening medico su ogni mirante.