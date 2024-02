Meteo, le previsioni in Veneto e Fvg per i prossimi giorni. Temperature sopra la media stagionale, pausa dalle piogge. Quota neve

Meteo, le previsioni in Veneto e Friuli Venezia Giulia per i prossimi giorni. Dopo giornate di pioggia a tratti anche intensa, arrivano le schiarite. Residue piogge a inizio settimana, con tempo che si stabilizzerà con il passare delle ore, ma attenzione: torneranno a farsi vedere anche la nebbia e le foschie nelle ore più fredde, specialmente in pianura.

Grazie alla rimonta dell’anticiclone, che come spesso e accaduto in questo inverno, avrà caratteristiche sub-tropicali, le temperature non potranno far altro che aumentare di giorno. Il clima tornera ad assumere sembianze primaverili.