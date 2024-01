Meteo, le previsioni del tempo in Veneto e Friuli Venezia Giulia per i prossimi giorni. Cielo nuvoloso ma precipitazioni generalmente assenti, calano le temperature e arriva la Bora sulla costa, in particolare a Trieste, dove le raffiche arriveranno a toccare i 100 chilometri orari. Va peggio nel resto dell'Italia, dove il freddo polare porterà neve anche in pianura.