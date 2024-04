MESTRE - Ci sono i lavori "sopra" (per le strade) e "sotto" (per sistemare la miriade di snodi del bacino idraulico in questa vasta area tra Gazzera e Castellana). E tutto correndo sotto e poi a fianco della tangenziale in vista dell'apertura, non proprio imminente, della nuova stazione ferroviaria di Mestre centro, dietro a via Olimpia. Un'operazione da 10 milioni di euro il cui "disegno" è ora ampiamente delineato in quell'area dei "meandri del Rio Cimetto" che alla fine, sostiene l'assessore alla Mobilità Renato Boraso, verrà rinaturalizzata.