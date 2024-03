I maestri bellunesi alla Fiera di Berlino: «Ecco com'è il gelato veneto»

BELLUNO - Il Bellunese, come noto, è terra di maestri gelatieri, con una tradizione che vive dal 1800 e si tramanda da generazione, con molti emigranti in terra tedesca che hanno esportato l'eccellenza artigianale bellunese con profitto e successo. Due di questi erano presenti all'Itb di Berlino, ovvero la borsa internazionale del turismo, considerata la principale fiera del settore, e che ha confermato nell'ultima edizione, chiusasi qualche giorno fa, il suo ruolo di piattaforma internazionale leader per il business, l'innovazione e il networking.

I padiglioni fieristici hanno ospitato quasi 100.000 partecipanti, con più di 5.500 espositori provenienti da 170 paesi che hanno illuminato i tre giorni lavorativi, occupando tutti i 27 padiglioni espositivi del quartiere fieristico della città tedesca. I bellunesi Fausto Bortolot e il collega Riccardo Simonetti, con le rispettive mogli, erano in prima linea i con lo stand "Veneto, the land of gelato", accanto alla Regione, per promuovere le destinazioni turistiche e contestualmente le eccellenze del nostro territorio.