Fabrizio Romano, chi è il «Nostradamus» del calciomercato: età, carriera e vita privata del più influente al mondo su Twitter (meglio di Elon Musk)

Se sei un amante del calciomercato non puoi non conoscere il suo nome. Parliamo di Fabrizio Romano, giovane giornalista napoletano che ha conquistato il mondo del calcio con le sua anticipazioni di mercato: non ne sbaglia una. Il suo slogan è diventato anche virale sui social: «Here we go» (eccoci qui, ndr.). Ma chi è veramente il Nostradamus di Napoli che lavora per le testate più importanti del mondo?