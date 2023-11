Omicidio Cecchettin. Filippo Turetta in carcere a Venezia sarà sorvegliato 24 ore su 24 per paura che si possa far del male. Si valuta la premeditazione

Tutto pronto per l'arrivo di Filippo Turetta in Italia previsto per domani, 25 novembre. In carcere sarà sorvegliato a vista per evitare rischi legati «alla sicurezza» del giovane arrestato con l'accusa di omicidio dell'ex fidanzata Giulia Cecchettin, ma anche «per vigilare su possibili rischi autolesivi». Il 22enne di Torreglia accusato di aver rapito e ucciso Giulia Cecchettin arriverà nella Giornata internazionale contro la violenza sulle donne a Venezia per essere poi portato nel carcere di Santa Maria Maggiore.