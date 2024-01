Eva Robin's: «Mai diventata donna. La prima volta? A 11 anni, lui ne aveva 40 o 50. Tra i miei uomini anche un noto politico e una notte con Paolo Villaggio»

La fluidità non appartiene a Eva Robin's. Per niente. E al Corriere della Sera non fa giri di parole. «Sono più solida che fluida, l’ambiguità non mi appartiene, ho sempre parlato del mio pene in modo disinvolto: ci tengo a ricordare che, sotto l’apparenza femminile, c’è». Oggi Eva, all’anagrafe Roberto Coatti, ha 65 anni: «Devo far fronte a questo corpo che, non è più quello di una volta».