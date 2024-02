Milena Vukotic: «Per tutti rimango Pina Fantozzi. Mi spiace non essere stata vicino a Paolo Villaggio quando non era felice»

Milena Vukotic, per tutti Pina, la moglie del ragioniere Ugo Fantozzi, è una figlia d'arte. «Madre pianista e compositrice, padre diplomatico ma autore di testi teatrali. Papà conosceva Pirandello - racconta l'attrice 88enne al Corriere della Sera - Conservo una lettera in cui il drammaturgo gli dava il permesso di tradurre le sue opere e di allestirle nella ex Jugoslavia. A casa nostra arrivano scrittori e artisti. Ho cominciato a suonare il pianoforte da bambina».