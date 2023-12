Traffico di droga, latitante arrestato nell'aeroporto di Treviso. A tradirlo la fretta nel prendere il volo per l'Olanda

TREVISO - Traffico di droga, arrestato in aeroporto a Treviso un cittadino straniero. Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Treviso, nell’ambito dell’attività di vigilanza presso l’aeroporto Antonio Canova, orientata, in particolare, all’identificazione dei viaggiatori che, provenienti dall’estero, fanno scalo a Treviso per poi imbarcarsi contestualmente su un nuovo volo d’oltralpe, hanno arrestato un cittadino straniero, proveniente da Malta e diretto in Olanda, che doveva scontare una pena definitiva a sei mesi di reclusione per traffico di sostanze stupefacenti.