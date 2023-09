PADOVA - La nuova viabilità in città, con l’attivazione delle 5 telecamere dei varchi per le corsie riservate (bus e taxi), ha modificato gli spostamenti di chi si muove in sella alle due ruote: biciclette, moto e scooter.

Se a tutti questi mezzi è ancora consentito transitare nella Ztl (zona a traffico limitato), si sono registrati invece dei cambiamenti per quanto riguarda il passaggio sulle corsie preferenziali come è riportato nell’ordinanza comunale del 25 maggio di quest’anno.