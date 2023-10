Buste Paga in Veneto: Vicenza è la città dove si guadagna di più, Rovigo quella dove lo stipendio è più basso. La classifica delle Regioni

Buste paga, c'è differenza sul loro "peso" non solo tra regione e regione ma perfino tra provincia e provincia. Ma da cosa dipendono queste differenze? Quali sono i fattori che maggiormente incidono sulle retribuzioni? La CGIA di Mestre porta i dati e propone alcuni elementi di riflessione anche sul salario minimo, il taglio dell'UIrper, il rinnovo dei contratti nazionali scaduti.

Veneto - Settore privato: a Vicenza si guadagna di più

In Veneto le buste paga più pesanti sono erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato della provincia di Vicenza. Nel 2021 la loro retribuzione media annua era pari a 24.139 euro (+10,4 per cento rispetto alla media nazionale). Seguono i colleghi di Treviso con 23.836 euro (+9 per cento), di Padova con 23.788 (+8,8 per cento), di Verona con 22.726 euro (+3,9 per cento), di Belluno con 21.754 (-0,5 per cento rispetto alla media Italia), di Venezia con 20.454 euro (-6,5 per cento) e, infine, di Rovigo con 19.811 euro (-9,4 per cento).

Tra le maestranze occupate nella provincia berica e quelle alle dipendenze delle imprese polesane, le prime avevano una retribuzione annua lorda superiore alle seconde del 22 per cento.