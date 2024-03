«I barchini truccati pericolosi come bombe». "Spari" in canale su imbarcazioni da 10-15mila euro (motore escluso) in dono dai genitori

VENEZIA - «Si è sempre fatto così». Nel mondo dei diportisti non è una novità sentire questa frase e associarla alle bravate che si fanno da ragazzini. Quello che forse è cambiato è che oggi chi fa gli "spari" in canale lo fa a bordo di barchini da 10-15mila euro (motore escluso) in dono dai genitori, senza avere la maturità per portarli. E poi c'è la questione propulsori, con potenze "fuori norma", sempre più facili da acquistare. A questo poi si aggiunge il fatto edonistico, del riprendersi, come avvenuto nel video dell'imbarcazione tipo taxi (ma pare fosse la lancia di una vetreria) che sfrecciava in rio dei vetrai a Murano. La conferma che i tempi siano cambiati arriva da Gianni Darai, esperto motonauta e consigliere di Assonautica, e da Giovanni Giusto, consigliere comunale delegato alla tutela delle tradizioni. Per il primo è un problema di esperienza e mezzi: «Oggi le potenze sono di 40, fino a 80 cavalli, bombe a mano in possesso a persone che non hanno esperienza. Se non si pone un limite sarà sempre peggio. Dire che queste "bravate" siano quotidiane sarebbe ipocrita, ma indubbiamente sono frequenti. E chissà quanti incidenti di cui non abbiamo contezza si verificano».