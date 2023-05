TREVISO - Alla fine la nuova cittadella sanitaria del Ca’ Foncello costerà quasi 19 milioni in più. Per un aumento complessivo dell’8,8%. È questo il valore della spesa extra che dovrà essere sommata al piano economico iniziale da 250 milioni di euro. «Il progetto definito nel 2015 si è inevitabilmente rivelato un po’ vecchiotto – fa il punto Francesco Benazzi, direttore generale dell’Usl della Marca – è stato necessario ammodernare e rivedere alcune cose. In base alle dotazioni definite con l’emergenza Covid, ad esempio, c’è stato l’inserimento di 20 posti letto in più di terapia intensiva e semi-intensiva. Sono state poi aggiunte strumentazioni, macchinari e collegamenti. Il tutto senza scordare l’aumento dei prezzi delle materie prime». Le coperture, comunque, ci sono.