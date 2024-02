La pulizia all'alba del centro di Padova: il "dietro le quinte"

PADOVA - Per qualcuno che sporca, abbandona bicchieri e bottiglie, lascia carte e rifiuti per strada, c’è sempre qualcun altro che di notte o di mattina presto pulisce per far trovare la città pulita. Quando troviamo le strade spazzate e sgombre, non ci facciamo caso, pensiamo che sia normale, ma dietro c’è l’attività di molti lavoratori: gli operatori ecologici. Ieri mattina Padova si è risvegliata dopo la movida del mercoledì universitario e perciò abbiamo seguito e incontrato questi lavoratori per comprendere cosa si nasconde dietro le strade pulite del giovedì mattina.