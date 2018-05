Valeria torna a Cannes con una certa Euforia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CINEMACANNESSi direbbe che paradossalmente l'euforia che sta attraversando la sponda italiana dopo le prime proiezioni nostrane al festival (Savona in Quinzaine e soprattutto Alice Rohrwaher in Concorso), si afflosci un po' proprio nel giorno in cui l'Italia presenta in Un Certain regard il secondo film di Valeria Golino, che s'intitola appunto Euforia. Non che il film sia brutto, ma rispetto a Miele, opera prima da regista dell'attrice napoletana, è molto più irrisolto cercando un equilibrio tra una storia di malattia (la morte che ritorna...