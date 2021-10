Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA STORIARiesco benissimo ad immaginare gli occhi grigi di mio nonno Elio, allora caporedattore della Gazzetta di Venezia, sgranarsi nel leggere il titolo del pamphlet recapitatogli nel 1923 con dedica dell'autore. La Funivia Lagunare per collegare Venezia al Lido. Avrebbe dovuto funzionare con un cavo-guida sublagunare il fantasioso progetto dell'ingegner Vittorio Italo Maraffi, che era già noto per una proposta dal titolo Come si può...