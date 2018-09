CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TEATRO AD ASOLO«In un mondo che è migliorato in peggio, questo testo è una chicca che rivela un po' di nostalgia. E racconta di una storia così vicina, eppure lontanissima dall'oggi». Giancarlo Dettori introduce così il recital dedicato all'amore tra Eleonora Duse e Gabriele D'Annunzio che per una serata porterà in scena assieme a Franca Nuti proprio nella città che la Divina scelse come propria casa. Lo spettacolo intitolato A Ghisola, tuo Gabri, recital ideato da Giuseppe Emiliani è in scena domani alle 20.45 al Teatro Duse di Asolo...