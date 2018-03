Smith & Wesson, una coppia di simpatici farabutti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TEATROSmith & Wesson non è il nome di una pistola, ma quello di una coppia sgangherata. Il meteorologo Tom Smith e il pescatore Jerry Wesson si incontrano davanti alle cascate del Niagara nel 1902. In un Far West popolato da truffatori e falliti, i due vengono avvicinati da Rachel, giovane giornalista a caccia di una storia memorabile. E con loro la trova. È quella che Alessandro Baricco racconta nello spettacolo Smith & Wesson, coproduzione veneto-torinese che torna sulle scene a Trento (15-18 marzo), al Comunale di Adria (20 marzo) e al...