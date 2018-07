CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

segue dalla prima pagina(...) Ma è una spiegazione che non spiega: pare poco razionale far cadere un governo nazionale per rischiare di perdere la maggioranza assoluta in un governo regionale. Un'altra spiegazione è ancor meno convincente: che, come un nube tossica, si sia sprigionata unonda nera che avrebbe spostato all'estrema destra Seehofer e la Csu. Un partito sempre molto conservatore, nel solco però della democrazia sociale cattolica, che aveva persino resistito, nei limiti del possibile, al maglio del nazismo. Un partito di...