segue dalla prima pagina(...) I dati della grande pandemia sono chiari e raccontano come si stanno scavando grandi distanze tra diverse parti del mondo. I quindici Paesi dell'Asia e dell'Oceania che hanno in comune l'Oceano Pacifico hanno domato il contagio già da diversi mesi (ospitano 2,3 miliardi di persone e contano meno morti per Covid-19 della sola Spagna). Lo stesso Occidente si spezza in due: gli Stati Uniti e il Regno Unito...