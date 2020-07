Sandro Veronesi (nella foto) ha vinto, con 200 voti, il suo secondo Premio Strega con Il colibrì (La neve di Teseo) superfavorito e sempre in testa durante lo spoglio. È la storia di una vita intera, quella di Marco Carrera, il protagonista del romanzo di Veronesi, colpita un pò più del normale da cose dolorose. . Al centro ci sono la famiglia, con tutte le sue mitologie. Nessuna battaglia con Gianrico Carofiglio, come si pronosticava alla vigilia con La misura del tempo (Einaudi) Un abbraccio anche con Jonathan Bazzi all'ultimo posto con 50 voti. E al terzo posto un altro titolo Einaudi, Almarina, 86 voti, di Valeria Parrella, unica donna nella finale di questa edizione, con la storia dell'incontro tra Elisabetta Maiorano, professoressa di matematica nel carcere minorile di Nisida, vedova senza figli e la sua alunna Almarina, giovane ragazza romena stuprata. E l'ex numero uno di Mondadori Gian Arturo Ferrari è al quarto posto con Ragazzo italianò, 70 voti, il suo libro d'esordio a 76 anni. E al quinto Daniele Mencarelli, con 67 voti, già felice del Premio Strega Giovani 2020, per Tutto chiede salvezzà (Mondadori).

