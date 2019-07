Roberto Bolle e i suoi Friends, magia all'Arena

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

DANZAQualche posto è ancora disponibile per le due serate, di oggi e domani, che hanno per protagonista il grandissimo ballerino Roberto Bolle. Per la prima volta dalla fortunata collaborazione con l'Arena di Verona, raddoppia infatti Roberto Bolle and Friends, l'attesissimo appuntamento che da anni registra sold-out e ovazioni avvicinando curiosi di ogni età e appassionati del grande balletto classico, moderno e contemporaneo. Insieme a Roberto Bolle salgono sull'immenso palcoscenico nove stelle in un programma che spazia da Bach a...