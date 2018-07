Rigoni Stern e Buzzati La montagna di Mendicino

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Mentre Dino Buzzati, scalatore non eccelso, confessava che pur di superare una via di sesto grado avrebbe dato in cambio un paio dei suoi libri (ma non Il deserto dei Tartari), il sogno di tanti alpinisti-letterati, esperti nella conquista delle vette più ardite ma stilisticamente meno dotati di Buzzati, sarebbe stato quello di scrivere di montagna come Conrad e Melville scrivevano del mare e Petrarca dell'amore.Lo aveva sottolineato Massimo Mila, musicologo nonché alpinista di cui troviamo, insieme ad altri venti, un breve ritratto...