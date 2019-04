Quinzaine di Cannes Ora spunta Guadagnino

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Non c'è molta gloria per il cinema italiano quest'anno a Cannes. Dopo anni di discreta presenza (e a volte con qualche accelerazione per presenze e premi), il 2019 non si presenta come un'edizione a noi favorevole. Il Concorso prevede soltanto la presenza di Marco Bellocchio con il suo Il traditore, sulla figura del pentito mafioso Tommaso Buscetta, interpretato da Pierfrancesco Favino. Se nella Semaine, annunciata lunedì, l'Italia non c'è proprio, nella nuova Quinzaine, svelata ieri e diretta da quest'anno dall'italiano Paolo Moretti, non...