Quinto, il lesso da Righetto Follina, formaggi e vini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IN OSTERIAL'Antica Osteria Righetto, a Quinto di Treviso (Tv), propone per giovedì un appuntamento con il lesso. Si assaggerà il Consommé di cappone e manzo e l'insalatina fredda di manzo in agrodolce, zucca e radicchio, il risotto alla crosta giorita del Grappa e trippe alla veneta, il musetto, il cappello del prete, lingua e cappone con le salse, purè e erbe, per chiudere con il Semifreddo stagionale. Costo 38 euro tutto compreso. Prenotazione: 0422/379810. Bollito protagonista anche a Feltre (Bl), sabato 23 novembre, al Bar Trattoria...