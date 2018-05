Piano e i progetti d'acqua

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ALLE ZATTEREArchitetto tra i più prestigiosi nel panorama internazionale, famoso fin dal 1977 per la realizzazione, assieme a Richard Rogers, della sconvolgente e coloratissima macchina espositiva del Beauboug a Parigi, Premio Pritzker nel 1998 e da qualche anno anche Senatore a vita. Il nome di Renzo Piano (Genova 1937) inizia ad essere associato a quello del grande pittore veneziano Emilio Vedova (1919-2006) fin da 1984, quando realizzò nella ex Chiesa di San Lorenzo l'enorme e complessa arca in legno che ospitava assieme musicisti e...