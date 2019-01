Paolo Rossi «Io giullare a teatro»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INTERVISTA«Questo è un teatro che immagina il passato per ricordarsi il futuro». Con i toni di un giullare disincantato e appassionato, Paolo Rossi utilizza questa istrionica iperbole per raccontare il senso del suo nuovo lavoro costruito sulle tracce di Molière, utilizzando il paradosso della finzione come provocazione per leggere il presente. Il re anarchico e i fuorilegge di Versailles in scena al Teatro Verdi di Padova oggi 16 gennaio (info www.teatrostabileveneto.it). Signor Rossi, da dove riprende il viaggio verso...