Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

DIOCESIVENEZIA Il patriarca Francesco Moraglia apre oggi il cammino sinodale della diocesi con la messa solenne in programma alle 16 in basilica di San Marco, in contemporanea con tutte le Chiese particolari del mondo, dopo la celebrazione universale di domenica scorsa a San Pietro di Papa Francesco. Vi partecipano, su invito e a posti contingentati, due rappresentanti per collaborazione pastorale o parrocchia, in ossequio alle consuete norme...