Odissea il ritorno di Paolini

TEATRODopo l'annullamento di tutti gli spettacoli annunciato in seguito all'incidente stradale che a luglio l'ha visto coinvolto, Marco Paolini torna in scena stasera e domani a Bassano del Grappa con lo spettacolo Il Calzolaio di Ulisse Oratorio, scritto con Francesco Niccolini e interpretato insieme a Saba Anglana, Vittorio Cerroni, Lorenzo Monguzzi ed Emanuele Wiltsch Barbiero, per la regia di Gabriele Vacis.In seguito allo schianto in autostrada costato la vita a una donna, l'artista aveva cancellato tutte le date della tournée a parte...