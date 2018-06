Mister Amarone, il coraggioso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA STORIA«Abbiamo avuto il coraggio di fermare il tempo, non abbiamo avuto paura di saperlo ascoltare, non abbiamo avuto fretta di vederlo scomparire. E lui, il tempo, ha saputo trasformarsi, ha saputo stupirci. E il vino di queste nostre terre è diventato passato e futuro. Ha accolto la sua memoria, riconsegnato ad altri il coraggio del gusto» sussurra Mister Amarone, in un bel video diretto qualche anno fa da Andrea Segre e intitolato Il gusto del tempo. Mister Amarone (atto secondo) è un libro di Kate Singleton (ed. Mondadori, 16,90...