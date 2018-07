Miss Italia, per Venezia obiettivo Rai

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ANNUNCIOIndiscrezioni confermate: Jesolo ospiterà le prefinali della prossima edizione di Miss Italia, dal 3 all'8 settembre, ma la finalissima si terrà in uno studio televisivo di Milano. Per la precisione, come annuncia la patròn del concorso Patrizia Mirigliani, la finalissima sarà in diretta dagli studi televisivi di Milano di Infront Italy, la prestigiosa società di Luigi De Siervo che gestisce i diritti mediatici e di marketing degli eventi sportivi. Mirigliani ieri ha rivelato le date delle due dirette che saranno trasmesse su...