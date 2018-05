Mamma Orsa fugge in Veneto con tre cuccioli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RACCONTOSe n'è andata, sconfinando nel Veronese dalla provincia di Trento, per mettere in salvo i suoi cuccioli dai maschi della sua specie. L'amore di Mamma orsa però potrebbe non bastare: uno dei tre orsetti, il più debole, è in difficoltà e quasi certamente non ce la farà a vivere. L'orsa se lo tiene vicino, cercando di scuoterlo, di farlo reagire. Potrebbe decidere di abbandonarlo, se vedrà che il piccolo, sempre più debole, è destinato alla morte.La storia è raccontata nelle tenere immagini del video girato dai carabinieri...