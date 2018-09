CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO SPETTACOLOÈ tutto pronto a Marostica per la nuovissima edizione di Opera on Ice, in scena in Piazza degli Scacchi venerdì 21 e sabato 22, alle 21, organizzato da Due Punti Eventi in collaborazione con il comune di Marostica. Con più di 200 persone fra cast e tecnici, prende forma la pista ghiacciata sulla celebre scacchiera, destina ad ospitare le evoluzioni dei grandi campioni di pattinaggio che si esibiranno sulle più famose arie d'opera interpretate dal vivo dal soprano Elisa Balbo e dai cantanti della Fondazione Pavarotti e da una...