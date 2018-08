CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO SPETTACOLOA due anni di distanza è tornato al Teatro La Fenice, in nuova versione dallo scorso venerdì e in ultima replica oggi domenica 5 alle 18, Dorian Gray, la bellezza non ha pietà, musical tratto da Il ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde e prodotto dallo stilista francese Pierre Cardin (suoi i costumi), affiancato da Rodrigo Basilicati e con la regia di Emanuele Gamba. Musica e testo appartengono al padovano Daniele Martini, cui l'ancora attivissimo e prolifico Cardin («Nuove iniziative sono già in cantiere, perché il viaggio...