LETTERATURAPAOLINI E BETTINVINCONOIL RIGONI STERNIl premio Mario Rigoni Stern per la letteratura multilingue delle Alpi 2018 va a Marco Paolini e Gianfranco Bettin per l'opera «Le avventure di Numero Primo» (Einaudi). Lo ha comunicato a Trento la giuria composta da Ilvo Diamanti, Paola Maria Filippi, Mario Isnenghi, Daniele Jalla e Paolo Rumiz, coordinata dalla giornalista Margherita Detomas. La cerimonia di premiazione avverrà il 24 marzo a Riva del Garda. «La fantafavola di Paolini e Bettin - si legge nelle motivazioni - mette in scena...