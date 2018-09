Le confessioni di Fini: «Meglio gli onesti dei presunti capaci»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL COLLOQUIOBastiancontrario, ribelle, anti moderno, anarchico, controcorrente. Gli aggettivi per definire Massimo Fini si sprecano. Giornalista, classe 1943, è stato inviato de L'Europeo e de Il Giorno negli anni 80-90, oltre che editorialista e collaboratore per altre testate, tra le quali Il Gazzettino. Fini è anche uno scrittore prolifico (17 pubblicazioni) e drammaturgo. Si dichiara un perdente di successo, come lo definì Giovanni Minoli, tanto calzante da diventare il sottotitolo dell'ultimo libro: Confesso che ho vissuto. Esistenza...