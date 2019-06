LA SENTENZA VENEZIA Gli agenti della polizia Locale l'hanno pizzicata martedì

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA SENTENZAVENEZIA Gli agenti della polizia Locale l'hanno pizzicata martedì pomeriggio mentre sul Ponte di Rialto aveva appena rubato il portafoglio dalla borsa di un'anziana turista croata. Lei, una ventinovenne romena incinta di otto mesi, dopo il colpo se l'era data a gambe, scendendo dal Ponte in direzione Erbaria. Il tutto, pensando di non essere seguita dagli occhi di due agenti in borghese del Nucleo operativo della polizia Locale, che avevano notato i comportamenti sospetti della giovane donna da alcuni minuti, assistendo in diretta...